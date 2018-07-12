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’ten robotik kodlama kursu

Giriş Tarihi: 12.7.2018
GASMEK’ten robotik kodlama kursu
Vatandaşlara birçok alanda ücretsiz meslek kurs, öğrencilere de eğitim kursları düzenleyen , kurslarına bir yenisini ekledi. GASMEK, bünyesinde Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) STEM Maker ve Robotik Kodlama Kursu açtı. Çocuklara, eğitimcilere ve mühendislere olmak üzere 3 kategoride ücretsiz eğitim vermek amacıyla hazırlanan kurslar, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. GASMEK bu eğitimlerle fırsat eşitliği ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefliyor. İlkokul ve ortaokul olmak üzere iki kategoride tamamen ücretsiz şekilde eğitim alan çocuklar, okulda öğrendikleri fizik, kimya ve matematiksel kavramları uygulamalı olarak öğreniyorlar.
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GASMEK’ten robotik kodlama kursu
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