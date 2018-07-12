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Genç mühendislerin çıkarması

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Genç mühendislerin İsveç çıkarması
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyeleri, ortak olarak yaptıkları 3 farklı çalışmayı 'te gerçekleşen "International Workshops on Radiation Imaging Detectors/ Uluslararası Radyasyon Görüntüleme Çalıştayı 2018"de sundular. Yrd. Doç. Dr. İlker Özşahin, Yrd. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Öğretim Görevlisi Musa Sani Musa ve Berna Uzun'un çalıştayda sunduğu 'Yüksek Performans Düşük Maliyetli YDÜ - Pozitron Emisyon Mamografi (PEM) Cihazının Simülasyonu ve Performans Değerlendirilmesi', ''Çok Kriterli Karar Verme Teorisine Dayali Fuzzy Promethee Tekniği Kullanarak Yari İletken Dedektörlerinin Performans Değerlendirilmesi'' ve ''Beyin Pozitron Emisyon Tomografi Cihazi İçin Yeni Sintilatör Kristallerinin Simulasyonu'' isimli çalışmalar katılımcılardan büyük ilgi gördü.
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Genç mühendislerin İsveç çıkarması
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