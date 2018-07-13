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Hasta ve yakınlarının yüzünü güldürdüler

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Hasta ve yakınlarının yüzünü güldürdüler
KAHRAMANMARAŞ'IN Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve beraberindeki heyet Yörük Selim Hastanesi'nde bulunan hasta ve yakınlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında belediye görevlileri içerisinde çay, şeker, kolonya, terlik, ıslak mendil, peçete ve havlunun da bulunduğu 200 adet hasta ihtiyaç seti dağıttı. Hastalara moral depolamak amacıyla yapılan ziyaretler, hastaların yüzünü güldürdü. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Sevgi Allah tarafından insanoğluna verilen bir nimettir. Hanenize vefa, sağlığınıza şifa olsun" diyerek tüm hastalara acil şifalar diledi.
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Hasta ve yakınlarının yüzünü güldürdüler
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