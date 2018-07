Melih ABİ: Kanal demiri kırılmış tehlike çok yakında

Hava sıcak kanala girenler ve,boğulmalar arttı.

Önlemlere dikkat eden yok!

Burası Yeşil Bulvar'da İncirlik bağlantısına yakın bir yer.

Demir bariyer kırılmış.

Kanala her an araç düşebilir.

Suya da isteyen girebilir.

Kırılan yer bir an önce onarılmalı.

O bariyerler caydırıcı oluyor.

İhmal etmeyin.

***

Yapılmayan yol insanları üzüyor



Yapılan yollara gıpta ile bakanlar var.

Üstelik sinir küpü oluyorlar.

Sarıçam Mehmet Akif Mahallesi'nde oturan bir vatandaşımız yolunun yapılmamasından yakınıyor.

Bütün sokaklar düzenlenmiş ama 100 ve 101 nolu sokaklar yapılmamış.

Uzun zamandan burası böyle.

İnsanlar "Çalmadık kapı, başvurmadık yer kalmadı" diyor. Başkan Bilal Uludağ'a duyurmak bize düştü.

Hadi başkan...

Göster başkanlığını bakalım.