Binlerce öğrenci Dulkadiroğlu’nu tanıdı

KAHRAMANMARAŞ'TA
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 10 bin öğrenci ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma imkanı buldu. Öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında toplamda 10 bin öğrenci Dulkadiroğlu Belediyesi turizm tur otobüsü ile ilçeye taşındı. Özellikle tatil imkanı bulunmayan öğrencilerin karne hediyesi olarak planlanan proje, ilçenin öğrencilere en iyi şekilde tanıtılmasını sağladı. Kahramanmaraş
Müzesi, Mutfak Müzesi, Tarihi Konaklar, Dulkadiroğlu Belediyesi Mesire Alanı ve Sinema programıyla gerçekleştirilen geziden öğrencilerde son derece memnun ayrıldı. Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığı bu gibi projeleri ortak sürdürmeyi devam edeceklerini bildirdi.