Finalle yeni başarılara

ULUSLARARASI
Final Üniversitesi 2018 – 2019 akademik yılına YÖK onaylı beş yeni bölümüyle başlayacak. Mevcut fakülte ve yüksekokullarına yenilerini ekleyen üniversite hukuk, ingilizce psikoloji, özel eğitim öğretmenliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon, gastronomi ve mutfak sanatları olmak üzere beş yeni programıyla ÖSYM kılavuzunda yer aldı. ÖNEMLİ BİR AYRICALIK
Uluslararası Final Üniversitesi söz konusu beş bölümle birlikte ÖSYM kılavuzunda toplam on sekiz bölümüyle yer almış oldu. Üniversite Eğitim Bilimleri Fakültesi'ne bağlı öğretmenlik bölümleri ile Turizm ve Mutfak Sanatları programlarından mezun olan öğrencilerine ise iş garantisi vererek önemli bir ayrıcalık sunuyor. Söz konusu bölümlere yerleşen öğrencilere dönem başında noter onaylı iş garanti belgeleri verilerek programı başarıyla tamamlamaları halinde üniversitenin ortakları olan Final Okulları'nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs
'ın bir çok yerinde yer alan şubeleri ile Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren DMG gruba bağlı çeşitli turizm işletmelerinde işe alınacakları garantisi sunuluyor. Uluslararası Final Üniversitesi açıklamasında kaliteli hukukçular yetiştirmek amacıyla kurulan Hukuk Fakültesi yanında, yabancı öğrenciler için İngilizce Psikoloji programı ve günümüzde eksikliği hissedilen ve uzmanlık gerektiren fizyoterapi, özel eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile gastronomi ve mutfak sanatları gibi programlarının da 2018 – 2019 eğitim yılında öğrenci kabul edeceği belirtildi.