Gastronomi şehrine ‘fıstık müzesi’

Gastronomi dalında UNESCO listesinde 9.kent seçilen Gaziantep
'e Antepfıstığı'nın nasıl yetiştirildiğini aşama aşama gösteren dünyanın ilk 'Fıstık Müzesi' kuruluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan müzenin ilk olduğu bildirildi. Dış tasarımı dev bir fıstığı benzeyen müzede, Antepfıstığın tarihle olan bağı, nasıl yetiştirildiği ve hasadı yerli ve yabancı turistler bilgilendirilecek. FISTIK PARK
2 milyon nüfuslu fıstık memleketinde 750 bin çocuğun fıstığı görmeden büyüdüklerini dile getiren Başkan Fatma Şahin, "Çocuklarımızı fıstık ağacıyla tanıştırmamız, onlara fıstığını tarihini anlatmamız gerekiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle 146 bin 865 metrekarelik Fıstık Araştırma arazisinin 50 dönümüne Fıstık Park'ı kurduk. Artık çocuklarımız, burada fıstık ağacını görebiliyor, fıstıkla alakalı bilgilere ulaşabilecek" dedi. Başkan Şahin şunları söyledi. "Dışı fıstık kabuğuna benzeyen dış tasarımı ve içerisinde fıstığın hikayesi görülecek Fıstık Müzesi'nde fıstığın her aşaması anlatılacak. İnsanlar, müzede fıstığı hissetsin, koklasın, fıstığın lezzetinin farkını görsün istiyoruz, barak müziğiyle menengiç kahvesi tadıyla fıstığın tadına bakılacağı bir ortamı yaşasın istiyoruz. Bu konuda çalışmalarda sona geldik, inşallah 15-20 gün sonra müzemiz tamamlanacak" dedi. FESTİVALE DÖNÜŞECEK
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivalini, Uluslararası Gastronomi Festivaline dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Şahin, "Gastronomi dalında UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağına' katılarak mutfağımızla markalaşınca, gastronomi şehirlerinden gelecek şeflere yerel ürünleri göstereceğiz, lezzetimizi uluslararası boyutta taçlandıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık" dedi. EĞLENCELİ MÜZE
Sonbaharda 22 ülkenin katılacağı gastronomi festivalini büyük bir seremoniye dönüştüreceklerini ifade eden Şahin " Fıstığın üretimden başlayıp tüketime kadar uzanan tüm aşamalarını anlatacağız. Daha fazla üretmeliyiz, daha fazla tüketmeliyiz, daha fazla satmalıyız. Fıstık yemenin faziletlerini, güzelliklerini, sağlık ve bilimsel açıdan topluma aktaracağız. Fıstık ağacı hasadı ve ayıklama işlemini canlandıran heykeller, ziyaret esnasında sensörler yardımıyla hareket ederek müzeyi daha eğlenceli bir hale getirecek" dedi.