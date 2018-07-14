Hatay’da hırsızlar su sayaçlarına dadandı

Hatay
'ın merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaklaşık 15 su sayacının çalınması mahalle halkının tepkisine neden oldu. Sayaçların yanı sıra bisiklet, terlik ve ayakkabı hırsızlığının da yaşandığını belirten vatandaşlar, emniyet güçlerinden mahalleye dadanan hırsızların bulunmasını ve yakalanmasını istedi. "SÜREKLİ ÇALIYORLAR"
Su saatlerinin çalınmasının ardından 155'e ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresini (HATSU) aradıklarını belirten Recep Yılmaz, "Bundan önce hemen yanımızda bulunan 500 Konutlar Camimizin muslukları çalındı. Şimdi ise Kasımpatı Apartmanı ile aşağıda bulunan apartmanda 9 tane su sayaçlarını yerlerinden sökmüşler. Başka dairelerde de sayaçlar çalınmış" dedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Uludağ ise, "Önce binamızın bodrum alanında bulunan su sayaçlarımız çalındı. Aradan 1 hafta geçmeden çocuklarımızın bisikleti çalındı. Bu olaylardan sonra can güvenliğimiz için kamera taktırmak zorunda kaldık. Çalınan su saatleri HATSU tarafından takıldı ancak yine çalacaklar. Emniyet yetkililerin bu sorunu çözmelerini istiyoruz" diye konuştu.