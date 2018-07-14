Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kahramanmaraş’ta suç örgütlerine operasyon

’ta suç örgütlerine operasyon

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
Kahramanmaraş’ta suç örgütlerine operasyon
KAHRAMANMARAŞ'TA organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri belirlenen organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, Uzi otomatik silah, tabanca, 5 kurusıkı tabanca, biri M16 tipi 3 pompalı tüfek, 628 tabanca mermisi, 260 bin lira, bıçak ve çok sayıda senet, çek, satış sözleşmesi, tapu ile alacak defteri ele geçirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta suç örgütlerine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN