Kahramanmaraş’ta suç örgütlerine operasyon

BUGÜN NELER OLDU

organize suç örgütlerineyönelikoperasyonda7 şüpheligözaltınaalındı.CumhuriyetBaşsavcılığının koordinesinde,Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık ve OrganizeSuçlarla Mücadele Şubesiekiplerince tefecilik veyağma suçlarını işledikleribelirlenen organizesuç örgütlerine yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.Zanlıların adreslerindeyapılan aramalarda, Uziotomatik silah, tabanca, 5kurusıkı tabanca,biri M16 tipi3 pompalı tüfek,628 tabancamermisi, 260 bin lira,bıçak ve çok sayıda senet,çek, satış sözleşmesi, tapuile alacak defteri ele geçirildi.