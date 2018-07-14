Kahramanmaraş’ta suç örgütlerine operasyon

KAHRAMANMARAŞ'TA
organize suç örgütlerine
yönelik
operasyonda
7 şüpheli
gözaltına
alındı.
Cumhuriyet
Başsavcılığının koordinesinde,
Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince tefecilik ve
yağma suçlarını işledikleri
belirlenen organize
suç örgütlerine yönelik eş
zamanlı operasyon düzenledi.
Zanlıların adreslerinde
yapılan aramalarda, Uzi
otomatik silah, tabanca, 5
kurusıkı tabanca,
biri M16 tipi
3 pompalı tüfek,
628 tabanca
mermisi, 260 bin lira,
bıçak ve çok sayıda senet,
çek, satış sözleşmesi, tapu
ile alacak defteri ele geçirildi.