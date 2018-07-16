Cansu Köksal Hatay’a imza attı

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, kapatılan Yakın Doğu Üniversitesi
'nin başarılı oyuncularından Cansu Köksal'ı transfer etti. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak istediklerini söyleyen Hatay Büyükşehir Belediyespor'un Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, çok önemli bir isim olan Cansu Köksal'ı kadrolarına kattıklarını belirtti. Bayraktar, Cansu Köksal ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti. Milli oyuncu Cansu Köksal ise, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a transfer olmaktan son derece mutlu olduğunu ve Hatay'ın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.