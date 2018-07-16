Erdemli’de futbol şenliği

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli İlçe Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anısına düzenlenen 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' 20 Temmuz Cuma günü start verecek. 28 takımın mücadele edeceği turnuvanın Komisyon Başkanlığını İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç yürütecek. Takımlara şimdiden başarılar dileyen İlçe Kaymakamı Avni Kula, "Spor, birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Maçların kavgacı değil centilmenlik çerçevesinde geçmesi diliyorum" dedi.Erdemli Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğünde gerçekleşen kuraların ardından takım grupları şöyle oluştu: A-Grubu: Ayaş, Elibeyli, Sarıkaya, Güzeloluk, Koramşalı, Pınarbaşı ve Karakeşli. B-Grubu: Alibeyli, Güneyli, Dağlı, Fakılı, Çamlı, Sorgun ve Çiriş. C-Grubu: Esenpınar, Kızılen, Aslanlı, Yağda, Kayacı, Veyselli ve Harfilli. D-Grubu: Batısandal, Yeniyurt, Kumkuyu, Tapureli, Elvanlı, Küstülü ve Üçtepe.