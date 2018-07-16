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Kalp Check-Up’ı hayat kurtarıyor

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Kalp Check-Up’ı hayat kurtarıyor
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını bu nedenle düzenli aralıklarla yaptırılacak kalp check-up'ı sayesinde, ani ölüme yol açabilecek sorunların önlenebileceğini ifade etti. Kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, birçok kalp damar hastalığının erken tanı ve yaşam şekli değişikliği ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Düzenli check- up yaptırmanın erken tanıdaki önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Kemal, kalp damar hastalıklarının erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşta ortaya çıktığını belirtti.
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