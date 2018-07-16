Saman arasındaki kaçak sigarayı “Tiryaki” buldu

BUGÜN NELER OLDU

bir tırda saman torbalarının içine gizlenmiş halde 25 bin paket kaçak sigarayı hassa burunlu dedektör köpeği "Tiryaki" buldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine, İncirlik park alanında önlem aldı. Ekipler, tırlar üzerinde uygulama yapmaya başladı. 33 DLF 74 plakalı tırı durduran ekipler dedektör "Tiryaki" ile arama yapmaya başladı. Köpek tırdaki saman dolu torbalara tepki verdi. Bunun üzerine polis torbaları indirip kesince saman arasında kaçak sigara olduğunu belirledi. Polis torbaların içinden 25 bin paket kaçak sigara çıkardı. Polis sigaralara el koyarken, tır sürücüsü de gözaltına alındı.