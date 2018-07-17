15 Temmuz’u anmak için sahaya çıktılar

ADANA
'DA 15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası Spor etkinlikleri tamamlandı. 15 Temmuz Şehitleri anma haftası spor etkinlileri kapsamında dart, satranç, tenis, geleneksel okçuluk ve futbol spor müsabakaları yapıldı. Etkinliğe, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürleri Ali Bilgiç, Ekrem Ulu ile Bilal Oldaç ve diğer yetkililer katıldı. Asım Savaş Spor Salonu'nda müsabakalar öncesi saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tüm şehitler için Kur-an Tilaveti okundu. Sarıçam İlçe Spor Müdürü Ali Bilgiç, "Bu darbe girişimi milletimize, Meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık geleceğimize ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. Ordumuz ve Mehmetçiğimiz bizim gözbebeğimizdir" dedi.