Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Bin derece sıcaklıkta cam çubuklardan sanat eseri

Bin derece sıcaklıkta cam çubuklardan sanat eseri Cam çubuklar bin derece sıcaklıkta eritilerek küçük oyuncaklar, boncuk, kolye, bileklik, yüzük, küpe, anahtarlık ve çeşitli sanat eserleri yapılıyor

Giriş Tarihi: 17.7.2018