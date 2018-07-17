Bin derece sıcaklıkta cam çubuklardan sanat eseri

GAZİANTEP'TE
Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülen eski Adliye binasında kurulan cam atölyesinde ince cam çubuklar bin derece sıcaklıkta eritilerek küçük oyuncaklar, boncuk, kolye, bileklik, yüzük, küpe, anahtarlık ve çeşitli sanat eserleri yapılıyor. Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (GASMEK) bünyesinde eğitim veren cam atölyesi bugüne kadar 500 civarında Türk ve Suriyeliye eğitim verdi. Katılımcıları hem sertifika hem de meslek sahibi yapan atölyede eğitimlerini tamamlayanlar cam çubukları kolaylıkla takı ve diğer süs eşyalarına dönüştürebiliyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan cam sanatı kursu özellikle gençlerden ve kadınlardan büyük ilgi görüyor. Kursa gelen katılımcılara eğitim veren Sibel Sür, "Burada şekil verdiğimiz cam çubuklarımız var. Bu çubukları bin derecelik ateşte eriterek şekillendiriyoruz. Bu camlara oyuncak, boncuk ve çeşitli sanat eserlerine çeviriyoruz. Buraya gelen katılımcılara da bunun eğitimini veriyoruz. Kursumuz ilk olarak Suriye krizinin etkilerini azaltmaya yönelik kuruldu. Daha sonra ise herkesin başvurabileceği bir kursa dönüştürüldü" dedi. Atölyede cam çubuklardan yapılan Çintemani modelinden de bahseden Sür, "Çintemani Osmanlı dönemine aittir. O dönemde Osmanlı padişahları bir konu üzerinde karar verecekleri zaman en doğru kararı alabilmek için akıl gözü, kalp gözü ve ruh gözünü göz önünde bulundurarak karar alıyorlarmış. İşte cam çubukları eriterek yaptığımız bu modelimiz yani Çintemani'yi temsil ediyor" ifadelerini kullandı. Kursta eğitim gören Fatoş Eryılmaz ise atölyede camları eritip boncuk, kolye, bileklik, yüzük, küpe, anahtarlık ve çeşitli sanat eserleri yapıyoruz" diye konuştu.