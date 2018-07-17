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Kutlu öğrencileriyle yakından ilgileniyor

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Kutlu öğrencileriyle yakından ilgileniyor
TFF 1. Lig takımlarından Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Kızılcahamam Patalya Tesisleri'nde, bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları yapan mavi-lacivertli futbolcular, şut çalışmasının ardından antrenmanı sonlandırdı. Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Berk Yıldız ve gribal enfeksiyon geçirdiği için takımdan ayrı çalışan Emre Nefiz de takımla birlikte çalışmalara başladı. Takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.
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Kutlu öğrencileriyle yakından ilgileniyor
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