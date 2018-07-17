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TİY yönetimi Kaymakam Yüksel Ünal’ı ziyaret etti

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
TİY yönetimi Kaymakam Yüksel Ünal’ı ziyaret etti
TÜRKİYE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Tarsus İdmanyurdu (TİY) Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Yüksel Ünal'ı ziyaret etti. Kaymakam Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yönetimle birlikte Tarsus İdmanyurdu'nun daha da başarılı olacağına inandığını, herkesin takımını kucaklamasını ve destek vermesi gerektiğini söyledi. TİY Kulüp Başkanı Eyüphan Eyüboğlu, Kaymakam Ünal'ın her zaman takıma destek olma konusunda elinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayarak, "Biz de Tarsus'un ortak paydası ve ortak sevdası olan Tarsus İdmanyurdu'nu başarılı kılmak için var gücümüzle çalışacağız. Tarsus İdmanyurdu'nu en iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.
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TİY yönetimi Kaymakam Yüksel Ünal’ı ziyaret etti
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