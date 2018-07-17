Toros Kaplanı lige ısınıyor

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eni sezon hazırlıklarını Bolu Termal'de sürdüren Adana
spor günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde başlayan antrenmanda turuncu-beyazlılar ayak tenisi oynadı. 1 saat 20 dakika süren antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Teknik adam Arslan oyuncuları ile yakından ilgilendi. GÖRÜŞMELER YAPILDI
Zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini ifade eden Cihat Arslan, "Çalışmalarımız çok verimli geçiyor. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı diyebilirim. Kalan zaman diliminde tüm eksiklerimizi giderip hazır hale gelmek istiyoruz. Bu konuda futbolcularımla gerekli görüşmeleri yaptım. Takımıma güveniyorum" dedi. ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Oyuncular arasında uyum sorunu yaşadıklarının altını çizen Cihat Arslan, "Yeni gelen isimler takıma çabuk uyum sağladı. Bu konuda her hangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kadromda çok yetenekli isimler var. Hepsi kendi alanında kaliteli futbolcular. Adanaspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. EREN KELEŞ İMZAYI ATTI
Bu arada Adanaspor dün gurbetçi oyuncu Eren Keleş'i transfer etti. 24 yaşındaki orta saha İstanbul'da 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.