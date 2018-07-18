Demokrasi yürüyüşü

ADANA
Adliyesi'nde görev hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çalışanları ve aileleri, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda şehitler adına dikilen fidanlara su verip, dev bir Türk bayrağı altında yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinliğine katıldı. Adana
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Ben bu irade, milli birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe hiçbir gücün milletimizin boynunu eğemeyeceğine inanıyorum" dedi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının organize ettiği etkinlikte, yargı mensubu ve çalışanları ilk olarak Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi mevkisinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda şehitleri andı. Adliye çalışanları, şehitler adına dikilen fidanlara su verdi. Daha sonra Adliye önünde toplanan hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çalışanları ve aileleri, '15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Rahmetle Anıyoruz' yazılı pankart ve açılan dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş yaptı.