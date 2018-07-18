Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde ‘yavru’ sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Hayvanat Bahçesi'nde yılın ilk 6 ayında 128 yavrunun doğum sevinci yaşandı. Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda kurulan ve barındırdığı 300 türde 7 bin hayvanla, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlardan biri haline gelen hayvanat bahçesinde doğum heyecanı yaşanıyor.Doğurganlık oranının yüzde 80'e çıktığı hayvanat bahçesinde yılın ocak-haziran döneminde 128 yavru dünyaya geldi. Ortamlarına alışmaya çalışan yavrular, gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, tür ve alan bakımından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesine sahip olduklarını söyledi. Doğal ortamlarına yakın alanlarda barınan, iyi beslenen hayvanların mutlu ve huzurlu olduğunu aktaran Özsöyler, bu durumun hayvanların doğurganlığını artırdığını bildirdi. Özsöyler, doğumu yaklaşan hayvanların bakıcıları tarafından adeta dakika dakika izlendiğini belirterek, barınaklarında özel bir yere alınan hayvanların doğumu sırasında da bütün ekibin seferber olduğunu vurguladı.