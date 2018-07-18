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’de bina çöktü

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Mersin’de bina çöktü
MERSİN'DE 2 katlı kullanılmayan bir bina çöktü. Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi 4418 Sokak'taki 2 katlı metruk bina çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, enkazda kimse olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, metruk binanın bazı kişiler tarafından odun deposu olarak kullanıldığını belirterek, "Burasıyla ilgili yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı çıkmıştı. Bugün belediyeden aradılar. Saat 13.30'da gelip burayı yıkacaklarını söylemişlerdi" dedi.
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Mersin’de bina çöktü
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