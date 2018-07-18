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Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalandı

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalandı
YAKIN Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında eğitim ile bilimsel ve toplumsal fayda odaklı ortak projeler düzenlenmesi konusunda kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı. Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'nun imza koyduğu işbirliği protokolü imza töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da hazır bulundu. İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından eğitim programları verilecek, etkinlikler düzenlenecek, bilimsel ve kültürel alanda toplumsal fayda odaklı ortak projeler yürütülecek. Başkan Doç. Dr.. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında yıllardır süregelen işbirliğini protokolle taçlandırmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.
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Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalandı
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