Torbacılara şafak vakti operasyon

Adana
'da "Torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeleri elegeçirildi. KAPILAR KOÇBAŞLARIYLA KIRILDI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik – takip ve fiziki çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat ve terör ekiplerinin de desteğiyle adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Evlerde özel eğitimli detektör köpeği Oscar ile arama yapıldı. SORGULARI SÜRÜYOR
Evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler elegeçirilirken, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.