T
FF 1. Lig ekiplerinden Adana
Demirspor transfere doymuyor. Mavi-lacivertli ekip Akhisarspor'da forma giyen savunma oyuncusu Orhan Taşdelen, Kardemir Karabükspor'dan 19 yaşındaki defans Tayyib Talha Sanuç'u kadrosuna katarken dün de flaş bir transfere daha imza attı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Galip Güzel ile el sıkıştı. Taşdelen Akhisarspor'da geçen sezon 8 karşılaşmada forma giydiği öğrenilirken Sanuç'un Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 11 maçta forma giydiği belirtildi. KULÜP
başkanı Murat Sancak, transfer çalışmalarında önemli bir yol kat ettiklerini belirterek, "İyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ve Sportif Direktörümüz Tanju Çolak ile çalışmalarımız sürüyor. Adana Demirspor'u layık olduğu yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız"
diye konuştu.