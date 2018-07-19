Adana’nın tarihi mekanları büyülüyor

ADANA'DA
halen kullanılan en eski köprü olan Taşköprü, 137 yıl önce yapılan Büyük Saat kulesi, yaklaşık 106 yıl önce yapımı tamamlanan tren garı şehre gelenleri büyülüyor. Adana
, tarihi ve turistik mekanlarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Yüreğir ile Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan Taşköprü, şehri gezmeye gelenlerin dikkatini çekiyor. IV. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan Taşköprü, yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir geçit oldu. 319 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindeki köprünün 21 kemerinden 14'ü halen ayakta. Ortadaki büyük kemerde iki aslan kabartması bulunuyor. Yerli yabancı turistler tarihi yapıya büyük ilgi gösteriyor.Taşköprü'nün yanı sıra şehre gelenlerin ilk merak ettiği mekanlardan biride tarihi dükkanların bulunduğu Ali Münif Caddesi'nin sonundaki Büyük Saat Kulesi. Vali Ziya Paşa tarafından 1881 yılında yaptırılan Büyük Saat, kesme taştan inşa edilmiş. Uzunluğu 32 metre olan kule kare prizma şeklindeki Büyük Saat'in temel derinliğinin 35 metre olduğu söyleniyor.