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‘Askıda yemek var’ ile yüzler gülüyor

Osmanlı geleneği günümüzde Şehir Hastanesi’nde sürüyor. İhtiyaç sahiplerinin karnı, ‘askıda yemek’ ile doyuyor

Giriş Tarihi: 19.7.2018
‘Askıda yemek var’ ile yüzler gülüyor
Osmanlı İmparatorluğu döneminde maddi durumu iyi olmayan vatandaşları rencide etmemek için başlatılan 'askıda ekmek' uygulaması, bu kez "askıda yemek" olarak günümüzde de devam ediyor. Her gün binlerce hasta ve hasta yakınını konuk eden Şehir Hastanesi'nde hizmet veren bir restoranda başlatılan "askıda yemek var" uygulaması, ihtiyaç sahiplerinin karnını doyurmasını sağlıyor.

BOŞ ASKIMIZ KALMIYOR
Restoran işletmecisi Canberk Balcı, Türk toplumunun özünde bulunan yardımseverlik duygusunun Osmanlı'dan bugüne devam ettiğini söyledi. Tüm bölgeye hitap eden Adana Şehir Hastanesi'ndeki bu uygulamanın sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade eden Canberk Balcı, "Bu nedenle başlattığımız askıda yemek uygulamasına önce biz bağış yaptık. Ardından da çok sayıda yardımseverin bize eşlik ettiğini gördük. Şu anda askımız hiç boş kalmıyor" dedi.

DESTEK BÜYÜK
Yardımsever gönüllüler, "askıda yemek var" uygulamasıyla ücretlerini ödedikleri ürünlerin yazılı olduğu kartları askıya asarak, yoksulların da karınlarını sıcak bir yemekle doyurmalarını sağlıyor. Fırın, mutfak, kahve ve gurme konsepti ile her damak tadına uygun farklı lezzetlerden oluşan menüyü askıda bulan dar gelirlilerin yüzü gülerken, uygulamaya destek veren hayırseverler de hiç tanımadıkları insanlara iyilik yapıp hayır dualarını almanın mutluluğunu yaşıyor.
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‘Askıda yemek var’ ile yüzler gülüyor
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