Burcu Esmersoy M1 Adana Moda Sokağı’nda

ADANA'DA
18 yıllık geçmişe sahip en köklü ve en güvenilir Alışveriş Merkezi olma özelliğini koruyan M1 Adana, geliştirdiği büyüme ve yenilenme projesiyle bölgede ilkleri yaşatmaya da devam ediyor. M1 Adana AVM, dünyanın dev markalarını buluşturduğu ve moda sever ziyaretçileri için özel hazırlığı Moda Sokağı'nda, ünlü sunucu Burcu Esmersoy
'u Adanalılarla buluşturuyor. Esmersoy, Banu Noyan organizasyonuyla 21 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecek etkinlikte ziyaretçileriyle bir araya gelecek.