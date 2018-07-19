‘Mavi Bayraklı’ sahil çöp deposu oldu

Mersin
'in Silifke İlçesine bağlı Atakent'te (Susanoğlu) yaşayan vatandaşlar, turizm bölgesi olan mahallelerinin çöp deposu haline geldiğini söylediler. Vatandaşlar, "Mavi bayraklıyız ama sahilimiz pislik içerisinden geçilmiyor. Mavi bayrağın denizi, kumu, çevresi temiz olur. Ama herkes istediği yerde mangal yakıyor, pisliğini atıp gidiyor. En önemlisi ise sahillerdeki tuvaletler ve duşlar belli saatlerde kapatılıyor. Altın gibi kumumuz ve denizimiz ilgisizlikten dolayı kirleniyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler. "SAHİLE BAKIP GİDİYORLAR"
23 yıldır Atakent'e geldiğini belirten Nuran Yüce Ravanoğlu, "Uzun zamandır kanalizasyonlar taşıyor. Denize giremiyoruz. Kanalizasyonlar tıkandığında geri teperek evlerden çıkıyor. Kirliliğe bağlı olarak denize girenler de sürekli hastalanıyorlar. Yetkililer sadece sahile bakıp gidiyorlar. Türkiye'nin her yerinden binlerce insan bu deniz için geliyor ama maalesef faydalanamıyoruz. Zamanında bizlerden paralar topladılar arıtma yapılması için ama arıtma yetersiz kalıyor" dedi. "TUVALET VE DUŞLAR KAPATILIYOR"
Öz Susanoğlu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ahmet Doğan ise akşam saat 19.00'dan sonra sahilde tuvalet ve duşların hizmet vermediğini ileri sürerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki duş ve tuvaletler akşam kapatılıyor. O saatten sonra denizde bulunan tatilciler duş ve tuvalet bulamıyor. Biz kooperatif olarak elimizi taşın altına koyuyoruz ve kendi imkanlarımızla bir tuvalet ve duş koyduk. Yeterli gelmiyor. Durum böyle olunca insanlar tuvalet ihtiyacının gelişi güzel karşılıyor. Bu da hem çevre hem de deniz kirliliğine sebebiyet veriyor" diye konuştu.