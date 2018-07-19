Sıcaklardan serinleme yöntemi: Küp Şelalesi

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Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesi, kavurucu sıcaklıktan bunalan vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Temiz suyu, çevresindeki yaban hayatı ve doğal güzellikleriyle de ilgi çeken Küp Şelalesi, İstanbul, Ankara, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerden gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Derneği Ferhat Adalı, "Bu doğa harikası yer, yerelde kalmayıp uluslararasına tanıtılmalıdır" dedi. İlçeye 37 kilometre uzaklıkta bulunan Küp Şelalesi 10 çağlayandan oluşuyor. Şelalenin bulunduğu Küp Mahallesi'nin sınırlarında bulunan Yer Köprü, Gelintülü ve Değirmen Şelalesi de ziyaret edilecek diğer doğa harikaları arasında yer alıyor. Silifke Poyraz Doğa Gezginleri Grubu Başkanı Ümit Halit Üçyıldız, "Aladağ belediyesi kendi imkânları ile bölgeyi temiz tutmaya çalışıyor ancak bunun yeterli gelmediğini görmekteyiz. Şelalenin korunması ve çevre düzenlemesi yapılmalı" diye konuştu.