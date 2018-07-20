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57 firması devler liginde yer aldı

İSO tarafından yapılan Türkiye’nin Büyük Sanayi Kuruluşları araştırmasında li 57 firma ilk bine girdi. İlk 500’de 33 firması yer alan Gaziantep’ten ikinci 500’e de 24 firma yer aldı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
57 Gaziantep firması devler liginde yer aldı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl yapılan "Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 'ten toplam 57 firma yer aldı. İlk 500 arasında Gaziantep'ten 24 firma yer bulurken, İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde ise 33 firma yer almayı başardı.

"ÜRETMEKTEN VAZGEÇMEYİZ"

Firmaların üretimden gelen satışlarına bakılarak hazırlanan listede yer alan şirket sayısıyla 4. sıraya yerleşen Gaziantep'in ve firmalarının başarıyla gurur duyduklarını söyleyen Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep koşullar ne olursa olsun üretmekten vazgeçmez. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda da üreterek, istihdam sağlayıp ihracat yaparak Gaziantep'e ve
ülkemize katkı sağlayan firma sayımızı attırmaktır" dedi. Yıldırım, ülke kalkınması için mevcut durumun yeterli görülmemesi gerektiğini, belirlenen hedeflere ulaşmak için daha çok çalışacaklarını kaydederek, "Etrafımızda yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen sanayicilerimiz, işadamlarımız ve ticaret erbabı çalışmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyorlar. Gaziantep olarak ülke ekonomisinin lokomotif kenti olmaya ve başarılarla anılmaya devam edeceğiz" dedi.

15 TEMMUZ'ARAĞMEN BAŞARI

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, 2017 zor bir yıl olmasına rağmen Gaziantepli sanayicilerin gece gündüz demeden çalışarak ülke sanayisinin lokomotif kentlerinden birisi olduğunu gösterdiğini söyledi. Ünverdi, "15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tüm güçlüklere rağmen 2017 yılında firmalarımız iyi bir performans sergiledi" diye konuştu
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57 Gaziantep firması devler liginde yer aldı
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