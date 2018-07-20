Alemdar’ı bulana Antalya’da tatil

ADANA
'DA
bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan İlhan İlbey, 10 gündür kayıp olan Kangal cinsi köpeğini bulana Antalya
'da bir hafta tatil, isterse köpeklerin yavrusundan ikisini ya da 5 bin lira para ödülü vereceğini söyledi. İlbey, 10 gündür kaybolan 'Alemdar'
ismini verdiği köpeğini arıyor. 4 kangal cinsi köpeği daha olan İlbey, köpeklerinin kendisi için çok değerli olduğunu ancak içlerinden en çokta Alemdar'ı sevdiğini söyledi. BENİM ÇOCUĞUM GİBİ
Köpeğinin bulunması için polise bile başvuru yaptığını ancak bir sonuç alamadığını vurgulayan İlbey, köpeğin kaybolmuş ya da çalınmış olabileceğini belirtti. İlbey,
köpeğinin kendisi için çocuğu gibi olduğunu, 10 gündür gece-gündüz uyumadığını ifade ederek, "Köpeğimi bulup getirene Antalya
'da bir hafta tatil yaptıracağım. Yeter ki köpeğimi bulup bana getirsinler onun için her şeyi yaparım. İsterlerse iki tane Kangal yavrusu veririm. Eğer isterlerse bulana 5 bin lira para da verebilirim. Yeter ki benim çok sevdiğimi köpeğimi bana getirsinler.
Ben başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.