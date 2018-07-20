Aysel’i koruyamadık

GAZİANTEP
'TE
resmi nikahı olmayan eşi tarafından dövüldüğü iddia edilen 23 yaşındaki bir çocuk annesi ve 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde kocası tarafından dövülünce babasını arayıp yardım isteyen kadın, sabah saatlerinde akrabaları tarafından baygın bulunduğu evden kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi. KENTİ YASA BOĞDU
Çocuğunu bırakmamak için dayağa katlanan ve "Bir daha döverse polise şikayet ederim" diyen ancak ikinci dayak sonucunda fenalaşıp kaldırıldığı hastanede ölen talihsiz kadının cenazesi Yeşilkent Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Gaziantep'i yasa boğan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Önceki gece ayakkabı imalatçısı İsa Çayır, 4 yıllık imam nikahıyla birlikte yaşadığı bir çocuk annesi ve 7 aylık eşi Aysel Kurt'u darp etti. Kocası tarafından dövülen genç kadın babası Vakkas Kurt'un evine giderek yardım istedi. Eşiyle birlikte eve gelen baba, kızına "Eve gidelim, burada kalma" dedi ancak genç kadın çocuğu için evde kalacağını söyleyince, damadına nasihatte bulunarak evden ayrıldı. Gece ilerleyen saatlerde çift arasında yeniden tartışma çıkınca İsa Çayır, genç kadını bir kez daha dövdü. EVLADINI YALNIZ BIRAKAMADI
Kızının cesedini almak için Adli Tıp Kurumuna gelen baba Vakkas Kurt, "Olayı duyunca annesiyle evlerine gittik sürekli tartıştıkları için iyi geçinmelerini söyledik. Kocası bize 'istemiyorum' deyince kızımızı alıp gitmek istedik ama kızım ise çocuğunu bırakmak istemediğini söyledi. Bir tane çocukları vardı ve 7 aylık hamileydi. Kızım 'bana bir şey olursa darp ettiği için bunları dava ederim' dedi. Sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim. Gece gittiğimde kızımın dudağı patlamıştı" dedi. DOKTORLAR UĞRAŞTI AMA KURTULAMADI
Olaydan sonra gözaltına alınan İsa Çayır, "ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Genç kadının hastaneye geldiğinde kalbinin durduğu, doktorların uzun süre kalbini çalıştırmak için uğraştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi.