Başbakan Erhürman eğitim kurslarını izledi

BAŞBAKAN
Tufan Erhürman, Yakın Doğu Üniversitesi
ile imzalanan protokol çerçevesinde devlet okullarında eğitim gören başarılı öğrencilere yönelik başlatılan ve yaz boyunca sürecek olan eğitim kurslarını yerinde incelemek amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ni ziyaret etti. Başbakan Erhürman'a Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Başbakanlık Bilim Danışmanı Haldun Yücel ve Başbakanlık Sosyal Sorumluluk Danışmanı Umure Örs'ün eşlik ettiği ziyarette Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da hazır bulundu. Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel,Yakın Doğu Üniversitesi olarak projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek gelecek dönemlerde farklı uygulamalar da geliştireceklerini belirtti. Doç. Dr. Günsel , bu kursların katılımcı öğrencilerin gerek kişisel gelişimleri gerekse gelecek planlamaları için çok önemli olduğunu belirtti.