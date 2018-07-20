Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çapar spatula ile şaheserler yaratıyor

Çapar spatula ile şaheserler yaratıyor

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
Çapar spatula ile şaheserler yaratıyor
'IN başarılı ressamları arasında yer alan Perihan Çapar'ın Spatula tekniği kullanarak yaptığı eserleri büyük ilgi görüyor. Çizdiği, yağlı boya eserlerindeki başarısının yanında, yetiştirdiği öğrencileri ve mesafelere bakmaksızın mesleğine aşık bir sanatçı bilinen Ressam Çapar çalışmalarını Vilayet Karakolu karşısındaki Asiırmak Resim Atölyesinde sürdürüyor. Çapar, " Sergilerde ziyaretçilerden tam not almak beni çok mutlu ediyor. Yapmış olduğum eserlerimi ve çalışmalarımı yakından izlemek adına herkesi atölyeme bekliyorum"dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çapar spatula ile şaheserler yaratıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN