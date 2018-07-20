Çapar spatula ile şaheserler yaratıyor

HATAY
'IN başarılı ressamları arasında yer alan Perihan Çapar'ın Spatula tekniği kullanarak yaptığı eserleri büyük ilgi görüyor. Çizdiği, yağlı boya eserlerindeki başarısının yanında, yetiştirdiği öğrencileri ve mesafelere bakmaksızın mesleğine aşık bir sanatçı bilinen Ressam Çapar çalışmalarını Vilayet Karakolu karşısındaki Asiırmak Resim Atölyesinde sürdürüyor. Çapar, " Sergilerde ziyaretçilerden tam not almak beni çok mutlu ediyor. Yapmış olduğum eserlerimi ve çalışmalarımı yakından izlemek adına herkesi atölyeme bekliyorum"dedi.