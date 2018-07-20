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ÇED bilgilendirme toplantısında gerginlik

Silifke ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili düzenlenen ÇED bilgilendirme toplantısı, bir grubun protestosu nedeniyle yarıda kaldı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
ÇED bilgilendirme toplantısında gerginlik
'İN Silifke ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili gerçekleştirilmek istenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısı, bir grubun protestosu nedeniyle yarıda kaldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve çiftlikleri kuracak olan firma yetkilileri tarafından Taşucu Mahallesi Boğsak mevkisindeki bir iş yerinde ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yetkililerin balık çiftlikleri konusunda bilgi vermeye başlamasının ardından toplantının yapıldığı alana gelen bir grup, düdük çalarak ve sloganlar atarak protesto gösterisinde bulundu. Toplantıya katılan bir grup da "Balık çiftlikleri kurulsun istiyoruz" şeklinde sloganları attı. İki grup arasında zaman zaman da gergin anlar yaşandı. Toplantı, yaşanan olay nedeniyle yarıda bırakıldı.
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ÇED bilgilendirme toplantısında gerginlik
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