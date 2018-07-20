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Erdemli müftüsüne veda töreni düzenlendi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
Erdemli müftüsüne veda töreni düzenlendi
'İN Erdemli İlçe Müftülüğü görevinden Akhisar Müftülüğü 'ne tayini çıkan Mahmut Sami Türkmenoğlu'na Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından veda töreni düzenlendi. Öğretmen evinden düzenlenen törene, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Mükerrem Tollu, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan katıldı. Belediye Başkanı Tollu, "Erdemli için taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Müftümüz Türkmenoğlu ilçemize yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi. İlçe Müftüsü Türkmenoğlu, "Erdemli gibi dini ve milli duyguları yüksek olan bir ilçede görev yaptığım için çok memnunum. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek tek aşevi olan ilçesi ve her gün bu aşevinde yemekler hayırseverlerin katkılarıyla çıkıyor. Kur'an Kursları olarak rekor kırıyor, kurban bağışında her zaman en önde gidiyor. Erdemli insanına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Erdemli müftüsüne veda töreni düzenlendi
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