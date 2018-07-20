Hatay’da kaçak ilaç operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen piylasa değeri yaklaşık 100 bin lira değerinde kaçak ilaç ele geçirdi. Jandarma ekipleri Reyhanlı ilçesine yüklü miktarda kaçak ilaç geleceğinin bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonrasında operasyon için düğmeye basan ekipler Yenimahalle ve Bağlar Mahallerinde yaptığı operasyonlarda piyasa değeri yüz bin lira olduğu bildirilen 162 bin çeşit ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili R.A., M.A. ve Z.A.A. gözaltına alındı.