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Demirspor’da

Mavi-lacivertliler, ’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Herve Kage Demirspor’da
TFF1. Lig ekiplerinden Demirspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, Belçika Pro League'de mücadele eden KV Kortrijk'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Kage'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

HERVE Kage, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Geçen sezonun ikinci yarısında Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'da kiralık olarak forma giyen Kage, 13 maça çıktı.
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Herve Kage Demirspor’da
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