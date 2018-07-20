HKÜ’de tercih günleri başlıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ
), tüm akademik kadrosu ile üniversite adaylarına tercihlerinde destek olmak amacıyla 23 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde 'Tercih ve Tanıtım Günleri' düzenliyor. Yeni yapılan YKS-AYT ve TYT sınavlarına giren öğrencilerin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak olan tercih döneminde, öğrenciler ve ailelere HKÜ tarafından tercih danışmanlığı yapılacak. DESTEK OLACAKLAR
Üniversite adaylarının tercih döneminde daha doğru adım atmalarını sağlamak ve bilinçli bir şekilde yönlendirmek amacıyla düzenlenen 'Tercih ve Tanıtım Günleri' 23 Temmuz ve 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan HKÜ, uzman tercih danışmanları ve akademisyenleri ile HKÜ Kampüsü ve HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde üniversite adaylarına destek olacak. BİRÇOK İLDE BULUŞMA
Önemli bir akademik kadroya sahip olan HKÜ; 72 Prof., 18 Doç., 71 Dr. Öğretim Üyesi, 49 Öğretim Görevlisi ve 70 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 280 öğretim elemanı ile üniversite adaylarına bölümler ve gelecekleri hakkında ışık tutacak. HKÜ'nün uzman tercih danışmanları ve akademisyenleri Gaziantep'in yanı sıra; Adana, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, İskenderun, Antakya ve Malatya'da üniversite adayları ile buluşacak. UZMAN DESTEĞİ ŞART
Tercih ve tanıtım günlerinin öğrenciler ve aileler için çok önemli olduğunun altını çizen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Büyük bir sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler şimdi nasıl bir bölüm seçsem diye düşünüyorlar. Üniversite tercihi de en az sınavlar kadar önemli bir süreç ve doğru karar vermek için uzman desteği şart. Biz tercih ve tanıtım günlerimizde öğrencilerin her zaman doğru adım atmaları için seferber oluyoruz" dedi.