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Kaynak yaparken yangın çıktı

Çiftlikte meydana gelen yangında saman balyaları yandı, gökyüzünü duman kapladı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
Kaynak yaparken yangın çıktı
merkezde bir çiftlikte meydana gelen yangında saman bayları yandı, gökyüzünü kaplayan duman korkuttu. Belediye çevre yolu yakınlarında bir çiftlikte çıkan yangında saman balyaları birden alev alınca gökyüzünü bir den siyah dumanlar kapladı. Saman balyaları üzerinde bulunan tente de tamir yapılması sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı belirtilen yangın bir anda büyüdü. M.S ye ait olduğu belirlenen saman balyalarının alevlerinin hızla yayılmasının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Niğde OSB ve Niğde Merkezden 4 itfaiyenin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Saman balyaları kullanılamaz hale geldi.
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Kaynak yaparken yangın çıktı
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