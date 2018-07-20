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Koşukavak iddialı

teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yeni sezon öncesi takımına güveniyor. Teknik adam Koşukavak, “Uyum sorunu yaşamıyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Koşukavak iddialı
Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden TFF 1. Lig takımlarından günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen çalışmada futbolcuların moralli olduğu gözlendi. Teknik adam Koşukavak, futbolcularının performansından memnun olduğunu belirtti.

BİZE GÜVENSİNLER

YENİ transferlerin takıma çabuk uyum sağladığını söyleyen Yalçın Koşukavak, "Zorlu bir maraton bizleri bekliyor. Ligin başlamasına sayılı haftalar kaldı. Bu yüzden çok çalışmalıyız. Bu takımı layık olduğu yere çıkarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu konuda taraftarlarımız bize güvensinler ve sabırlı olsunlar" dedi.

'SABIRLI OLSUNLAR'

TAKIMI bir an olsun yalnız bırakmayan yönetim kuruluna teşekkür eden teknik adam, "Transfer görüşmelerimiz sürüyor. Özelikle kaleye bir isim almayı düşünüyoruz. Gâzişehir Gaziantep'i süper lige çıkarmak için mücadele edeceğiz. Bunun için çok güçlü olmamız gerekiyor. Oyuncularım bunun bilincinde" diye konuştu.
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Koşukavak iddialı
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