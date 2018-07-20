Mersin GİAD Başkanı İzol: “İşsizlik daha da düşecek”

TÜİK
Nisan Ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye
genelinde 14 yaşından büyüklerde işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, işsizlik rakamlarındaki düşüşün ekonomik gelecek anlamında güven verdiğini belirterek, "Yatırımcılarımız ülkesine olan güvenini her fırsatta gösteriyor. İşsizlik rakamlarındaki düşüş sürdürülmeli, kentimizde de sanayi alanlarının çoğalması adına yapılan çalışmaları yakından takip ediyor ve bu konuda elimizden gelen desteği ortaya koyuyoruz." dedi. İşsizlikteki düşüşün ülke adına sevindirici olduğunu söyleyen Mehmet İzol, "Yapılan her yatırım, istihdam oranlarımızın daha yukarıya çıkmasına sebep oluyor. Bu anlamda yatırımcılarımıza minnettarız. İşsizlik rakamları düştükçe ülkemizin refah seviyesi de artıyor. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 32 bin kişi artarken hizmet sektöründe ise 6 bin kişi arttı. Yeni sanayi alanları ile birlikte istihdam ve ihracat rakamlarımızda ciddi artışlar söz konusu. İşsizlik rakamlarının önümüzdeki aylarda daha da düşeceğini umut ediyoruz" dedi.