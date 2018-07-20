Şahinbey’e milli hoca

Ampute Futbol Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü, Ampute Milli Takım Antrenörü Halil İbrahim Köprülü'yü takımın başına getirdi. Milli takımın Avrupa şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Antrenör Köprülü, bundan sonraki mesaisini Şahinbey Belediyesi'ni şampiyon yapmak için harcayacak. KENDİSİNE GÜVENİYORUZ
KULÜP
Başkanı Cuma Güzel ile bir araya gelen Köprülü kendisini mavibeyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Güzel, Halil İbrahim Köprülü'nün takımı daha iyi yerlere getireceğine inandığını belirterek, "Hocamıza inandığımız içinde kendisini şehrimize davet ederek anlaştık. Bu anlamda teknik ekibimiz ve sporcularımız yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanacaklar" dedi. Teknik adam Halil İbrahim Köprülü ise, "Öncelikle Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Başkanımız Cuma Güzel'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ampute sporunun gelişiminde Şahinbey Belediyesi'nin çok önemli katkıları olmuştur" dedi.