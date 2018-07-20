Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şahinbey’e milli hoca

Şahinbey’e milli hoca

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Şahinbey’e milli hoca
Ampute Futbol Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Gençlik ve Spor Kulübü, Ampute Milli Takım Antrenörü Halil İbrahim Köprülü'yü takımın başına getirdi. Milli takımın Avrupa şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Antrenör Köprülü, bundan sonraki mesaisini Şahinbey Belediyesi'ni şampiyon yapmak için harcayacak.

KENDİSİNE GÜVENİYORUZ

KULÜP Başkanı Cuma Güzel ile bir araya gelen Köprülü kendisini mavibeyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Güzel, Halil İbrahim Köprülü'nün takımı daha iyi yerlere getireceğine inandığını belirterek, "Hocamıza inandığımız içinde kendisini şehrimize davet ederek anlaştık. Bu anlamda teknik ekibimiz ve sporcularımız yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanacaklar" dedi. Teknik adam Halil İbrahim Köprülü ise, "Öncelikle Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Başkanımız Cuma Güzel'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ampute sporunun gelişiminde Şahinbey Belediyesi'nin çok önemli katkıları olmuştur" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şahinbey’e milli hoca
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN