Sanatçı polis 28. sergisini açtı

Emniyet Genel Müdürlüğünde yıllardır görev yapan polis başmüffetişi Ahmet Sula, sanattaki yeteneğiyle farklı bir polis profili çiziyor. Resim, şiir ve el yazısındaki yeteneğini çocuk yaşta keşfeden Ahmet Sula, gençlik yıllarında ve meslek hayatına başladıktan sonra da gönül verdiği sanattan vazgeçmedi. GENÇLERE İLHAM
Yurt içinde ve yurt dışında 28 sergi açan Gaziantep
, Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Adıyaman'da düzenlediği etkinliklerle binlerce kişiyle bir araya gelen Sula, mesleğini öğrenen herkesin ilgisini çekiyor. Buluşmalarda tecrübelerini aktaran ve gençlere yeteneklerini keşfetmeleri konusunda önerilerde bulunan 48 yaşındaki Sula, Ankara'da güzel yazıyla ilgili eğitimler de veriyor.