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Sanatçı polis 28. sergisini açtı

’te polis başmüffetişi Ahmet Sula, resim, şiir ve el yazısındaki yeteneği ve açtığı sergilerle ilgi çekiyor

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Sanatçı polis 28. sergisini açtı
Emniyet Genel Müdürlüğünde yıllardır görev yapan polis başmüffetişi Ahmet Sula, sanattaki yeteneğiyle farklı bir polis profili çiziyor. Resim, şiir ve el yazısındaki yeteneğini çocuk yaşta keşfeden Ahmet Sula, gençlik yıllarında ve meslek hayatına başladıktan sonra da gönül verdiği sanattan vazgeçmedi.

GENÇLERE İLHAM

Yurt içinde ve yurt dışında 28 sergi açan , Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Adıyaman'da düzenlediği etkinliklerle binlerce kişiyle bir araya gelen Sula, mesleğini öğrenen herkesin ilgisini çekiyor. Buluşmalarda tecrübelerini aktaran ve gençlere yeteneklerini keşfetmeleri konusunda önerilerde bulunan 48 yaşındaki Sula, Ankara'da güzel yazıyla ilgili eğitimler de veriyor.
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Sanatçı polis 28. sergisini açtı
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