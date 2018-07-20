TBMM komisyonlarına Adana damgası vuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasama çalışmalarının ilk müzakere birimi olan komisyonlara seçimler geçtiğimiz hafta yapıldı ve TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar 'Resmi Gazete'de yayımlandı. Hemen hemen her komisyonda bir Adana
milletvekilli yer aldı. KOMİSYON BAŞKANISARIEROĞLU
Seçimler sonucunda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti MKYK Üyesi ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu seçildi. AK Parti MKYK Üyesi ve Adana Milletvekili Tamer Dağlı, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT) üyeliğine, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeliğe AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru seçildi. MHP VE CHP VEKİLLERİ DE KOMİSYONDA YER ALDI
MHP MYK Üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı yine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeliğine, MHP MYK Üyesi ve Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, TBMM Çevre Komisyonu üyeliğine seçildi. CHP'li milletvekilleri Ayhan Barut, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğine, Orhan Sümer, TBMM (KİT) Komisyonu Üyeliğine, Müzeyyen Şevkin, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğine ve Burhanettin Bulut TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine seçildiler.