Türkiye’ye güveniyor, yatırımı aksatmıyor

8 firmayla İSO 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan SANKO Holding yatırımlarına devam edecek. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Türkiye'ye güveniyoruz, yatırımlarımızı aksatmayacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar alma süreci hızlanacak ve ülkemiz daha iyi günler yaşayacak" dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2017 yılı üretimden net satışlar baz alınarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, listede Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 66'ıncı, MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 280'inci, Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 323'üncü, Sanko Rüzgâr Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 494'üncü sırada yer aldı. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ise Sanko Tekstil 76'ıncı, Çimko Çimento 215'inci, Süper Film Ambalaj 251'inci, Sanko Enerji A.Ş. ise 471'inci sıradan listeye girmişti.



SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, her listede SANKO'nun 4 şirketinin yer aldığını belirterek, "Ekonomik dalgalanmalar döneminde dahi yatırımlarımızı aksatmayız. Ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımızı planlamamıza uygun olarak yapıyoruz. Bugüne kadar çok badireler atlatan Türkiye'nin, yatırım yapmayı milli görev kabul eden girişimcileri, genç nüfusu ve güçlü siyasi irade sayesinde aşamayacağı güçlük yoktur" diye konuştu.