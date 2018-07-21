Azimle gelen zafer

HATAY
LI milli sporcu Sabit Köse, Bulgaristan'da gerçekleşen Avrupa Para- Tekvando Şampiyonasında K41 alanında 61 kilo kiloda ikinci olarak kentte büyük bir sevinç yaşattı. Köse, "2011 yılında antrenörüm Hasan Erişik hocanın benimle iletişime geçmesiyle birlikte başladığım tekvando sporuna hiç düşünmeden "evet" dedim. Engelli bir vatandaş olarak spor yapmayı engellerin ötesinde olduğuna inandım ve hemen istedim. Başarıya inandım. Bugünlere gelene kadar pes etmedim" dedi. BIR sonraki turnuva da Avrupa Şampiyonluğu sözü veren Para Tekvando Avrupa ikincisi olan Sabit Köse, "Spor azim gerektirir. Ben 20 yaşında kollarımı kaybettiğimde pes etmedim. Sporla ilgilendim. Güzel bir hayata eşe sahip oldum. Protez kollarıma kavuştum. Engelli vatandaşlarımızdan istediğim onlarında pes etmemesidir. Ben her konuda onların yanında olacağıma ve destek vereceğime söz veriyorum diyerek Hatay Gazeteciler Cemiyeti üyelerine ilgilerinden ötürü teşekkür etti.