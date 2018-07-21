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Elinde muz Pakize’sini arıyor

’da “Çocuğum” dediği Pakize adlı maymunu kaybolan oto yıkamacı Erkan Adıgüzel, “Pakize’nin yerini bilen ya da bulanların insanlık adına haber vermesini istiyorum” dedi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Elinde muz Pakize’sini arıyor
'DA oto yıkamacı Erkan Adıgüzel (32), 5 yıldır gözü gibi baktığı "Pakize" adını verdiği maymununu elinde muzla her yerde arıyor. "O benim çocuğumdu" diyen Adıgüzel, "Ben ve arkadaşlarım Pakize'yi bulmak için seferber olduk ama bugüne kadar kendisine ulaşamadık. Yerini bilen ya da görenlerin insanlık adına haber vermesini istiyorum" dedi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Erkan Adıgüzel'e büyük üzüntü veren olay Merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşandı. Bir arkadaşının kendisine 5 yıl önce hediye ettiği maymunu bir hafta önce kaybeden Adıgüzel ne yapacağını şaşırdı. İşyerine gelen bir müşterinin Pakize'yi sevmek için hareketlendiği sırada hayvanın kaçtığını anlatan Adıgüzel, "Arkasından koştuk ama birden kayıplara karıştı. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

"O BENİM DOSTUMDU"

Pakize'yi bulmak için otomobil ile kent içinde 500 kilometre yol yaptığını belirten Adıgüzel, "Gitmediğim yer, bakmadığım adres kalmadı. Her yerde Pakize'yi arıyorum. Ağaçların bulunduğu yerlere gidiyorum elimde muz ile geziyorum ama sonuç alamıyorum. O benim bir canım gibiydi. Çocuğumdu. En güvendiğim dostumdu. Kaybolduğu günden beri moralim bozuk geziyorum" diye konuştu
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Elinde muz Pakize’sini arıyor
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