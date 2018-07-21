Kadın tuzaklı cinayette sanıklara ceza yağdı

ADANA
'DA besici M.Nuri Delibaş'ı(37) alacak-verecek yüzünden kadın tuzağı kurup, boğarak öldürdükleri öne sürülen 4'ü tutuklu 1 firari, 6 sanığın yargılaması sona erdi. Mahkeme, azmettirici olduğu iddia edilen Halil Yiğit, ile olayı gerçekleştiren Ali Önal ve Vakıf Reşit Efe'yi müebbet hapse mahkum etti. Yaşı küçük F.A 10, tutuksuz yargılanan Ayşe Özgün ve Hanife İbili ise 15'er yıl hapisle cezalandırıldı. Sarıçam İlçesi, Turunçlu Mahallesi'nde besi çiftliği sahibi olan Mehmet Nuri Delibaş, 2015 yılında Baraj gölü kıyısında aracının içinde öldürülmüş olarak bulundu. İddianameye göre, eski muhtar Halil Yiğit, borcu olan M. Nuri Delibaş'ın ortadan kaldırılması için Melik Karakaş ile anlaştı. O da kendi arkadaşları Ali Önal, Vakıf Reşit Efe ile kadınlar Ayşe Özgün ile Hanife İbili'yi kullanarak talihsiz adamı öldürmeye karar verdi. BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Ayşe Özgün tarafından ilişki vaadiyle Çarkıpare Köyü yakınındaki eve çağrılan besici, saklanan erkek şüpheliler tarafından boğularak öldürüldü. Delibaş'ın cesedini arabasının bagajına koyan şüpheliler, aracı göl kenarında bırakıp kaçtı. Polis, olay yerinde bulduğu sim karttan yola çıkarak, zanlıları gözaltına aldı. Sanıklar hakkında dava açıldı.