Kadınların korkulu rüyası

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlen Emekçi Özay
kadınların sık yaşadığı vajinal mantar enfeksiyonu hakkında bilgiler verdi. bu hastalığa birçok faktörün neden olduğunu, en önemli belirtinin vajinada kaşıntı olduğunu, tanısı kolay konulan bir hastalık olduğu gibi tedaviye kolay cevap veren ve tekrarlama riski fazla olan bir hastalık olduğunu belirtti. Vajinal mantar enfeksiyonunun antibiyotik kullanımı ve gebelik gibi nedenlerle ortaya çıkan bir durum olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Özlen Emekçi Özay, vajinal mantar enfeksiyonunun tedaviye kolay cevap verebilen bir enfeksiyon olduğunu belirtti.